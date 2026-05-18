Россия и Китай подпишут около 40 документов в ходе визита Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая.
- В ходе визита планируется подписание около 40 документов, 21 из которых будет подписан в присутствии лидеров.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Китай подпишут порядка 40 документов в ходе визита президента России Владимира Путина в республику, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40. Причем 21 документ согласован так, что всегда следует так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а остальные будут просто объявлены на церемонии", - сказал Ушаков.
