Ушаков заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо
16:06 18.05.2026
Ушаков заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия и Китай не дружат против кого-либо, обе страны привержены независимой и самостоятельной внешней политике, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы не дружим против кого-то, мы работаем во имя мира и всеобщего процветания. Россия и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике", - сказал Ушаков.
Он отметил, что РФ и Китай отстаивают верховенство международного права и положений Устава ООН, выступают за культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного равенства государств, стремятся к построению более справедливого демократического мироустройства.
Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
