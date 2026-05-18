Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо и привержены независимой внешней политике.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия и Китай не дружат против кого-либо, обе страны привержены независимой и самостоятельной внешней политике, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что РФ и Китай отстаивают верховенство международного права и положений Устава ООН, выступают за культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного равенства государств, стремятся к построению более справедливого демократического мироустройства.
Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.