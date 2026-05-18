12:50 18.05.2026
Песков рассказал, в каких областях сотрудничают Россия и Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Китай, помимо торгово-экономического сотрудничества, развивают взаимодействие в образовании, медицине, культуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования... И в области медицины, и в области культуры. То есть во всех возможных областях", - сказал Песков журналистам, говоря о российско-китайских отношениях.
Он добавил, что будет открыт российско-китайский год сотрудничества в области образования.
