Россия развивает многоплановые отношения с Китаем, заявил Песков

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия развивает самостоятельные и многоплановые отношения с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы развиваем свои самостоятельные, весьма и весьма многоплановые отношения с Китайской Народной Республикой, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного, особенного стратегического партнерства", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.