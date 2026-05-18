Роскачество объяснило, зачем нужен стандарт Muslim friendly

21:33 18.05.2026
Иностранные туристы в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество сообщило о запуске сертификации Muslim Friendly для российских клиник, санаториев и медицинских центров.
  • Стандарт Muslim Friendly создан для адаптации сервиса индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных туристов-мусульман.
  • Сертификация носит добровольный характер и предназначена для организаций, стремящихся привлечь дополнительных иностранных пациентов.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Стандарт Muslim Friendly создан как средство адаптации сервиса российской индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных туристов, он добровольный, его повсеместного введения не будет, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Роскачество на прошлой неделе сообщило РИА Новости о запуске сертификации Muslim Friendly для российских клиник, санаториев и медицинских центров.
"Стандарт Muslim Friendly - лишь часть системной работы Роскачества по адаптации сервиса нашей индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных гостей", - говорится в сообщении.
В Роскачестве подчеркнули, что организация разрабатывает стандарты исключительно под конкретный запрос рынка и исходя из объективных потребностей отрасли.
"Система Muslim Friendly ("Дружественный прием гостей - мусульман") существует в различных странах мира как сервисный стандарт гостеприимства, основанный на четко регламентированных нормах. В исламе существуют формализованные предписания к питанию, гигиене, приватности и распорядку дня - на них смотрит пациент-мусульманин при выборе медицинского учреждения. С учетом качества российской медицины, интереса к ней со стороны иностранных граждан, у нашей страны есть реальное конкурентное преимущество для того, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке здравоохранения", - объяснили там.
В организации добавили, что любая сертификация в этой сфере является сугубо добровольной и внедряется только теми организациями и предпринимателями, кто видит в ней коммерческий смысл для привлечения дополнительного потока клиентов.
"Никакого навязывания "конфессиональных" или страновых стандартов медицинским учреждениям (и другим отраслям) не происходит и происходить не может. Принципиально важно понимать: сертификация носит исключительно заявительный и добровольный характер. Ни о каком "повсеместном введении" речи не идет и идти не может - это не только невозможно юридически, но и неразумно с практической точки зрения", - заверили там.
Как отмечает Роскачество, сертификат нужен тем, кто целенаправленно привлекает зарубежных пациентов-мусульман. Если учреждение работает сугубо на внутренний рынок и не планирует выходить на экспорт медицинских услуг, ему этот документ не нужен.
