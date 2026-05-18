РЭЦ рассказал о преимуществах сервиса по оформлению ветсертификатов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" обновил сервис по оформлению ветеринарных сертификатов, обращает внимание центр.

"Ключевое изменение направлено на автоматизацию процессов формирования заявки путем автоматического предзаполнения данных из предэкспортных ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД). Напомним, что цифровая инфраструктура "Мой экспорт" стала основным инструментом, обеспечивающим цифровой формат получения разрешительных документов: в 2026 году порядка 85% всех ветеринарных сертификатов, было оформлено именно через платформу", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.

Новые возможности сервиса по оформлению ветеринарных сертификатов при подаче заявления касаются как заполнения заявки, так и описания продукции.

Реализован новый способ внесения информации о продукции через автоматическое предзаполнение из предэкспортных ВСД. Пользователю достаточно указать идентификаторы ВСД или загрузить их списком через файл-шаблон - сервис автоматически сгруппирует список продукции по наименованиям. Появилась возможность добавлять ВСД в статусе "погашен", если место оформления ветеринарного сертификата совпадает с местом погрузки.

При добавлении продукции методом автоматического предзаполнения из предэкспортных ВСД сведения о ней вносятся автоматически. При этом пользователь сохраняет возможность корректировки предзаполненных данных. Изменился порядок внесения сведений о производителе - теперь они вносятся однократно в разделе "Информация о партии", что упрощает и ускоряет процесс оформления.

Помимо ветеринарных, на платформе "Мой экспорт" доступны услуги по оформлению сертификатов о происхождении товара, фитосанитарных сертификатов и сертификатов свободной продажи.

Получить более подробную информацию о возможностях сервиса или узнать о последних обновлениях можно в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТ сертификация". Там же публикуется информация о ближайших вебинарах.