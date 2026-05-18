Российским легкоатлетам заплатят по три миллиона за мировой рекорд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВФЛА будет выплачивать легкоатлетам по 3 миллиона рублей за каждый установленный мировой рекорд в летнем сезоне 2026 года.
- Призовые и дополнительные вознаграждения выплачиваются при обязательном участии спортсменов в Кубке России, чемпионате России и командном чемпионате России.
- Выплаты также предусмотрены за призовые места на первенствах России.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила в своем Telegram-канале о том, что выплатит легкоатлетам по 3 миллиона рублей за каждый установленный мировой рекорд в летнем сезоне 2026 года.
Исполком ВФЛА утвердил новую мотивационную программу на летний легкоатлетический сезон 2026 года. Призовые и дополнительные вознаграждения выплачиваются только при обязательном участии спортсменов в Кубке России, чемпионате России и командном чемпионате России.
Каждый спортсмен может заработать 3 млн рублей за мировой рекорд, 1,5 млн рублей - за рекорд Европы, 250 тысяч рублей - за рекорд России, а также до 950 тысяч рублей за попадание в топ-10 рейтинга Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) и от 75 до 500 тысяч рублей за 1140 очков и выше по таблице результатов World Athletics.
По 170 тысяч рублей получат атлеты за победы в серии соревнований "Неделя легкой атлетики", на летнем чемпионате России, чемпионате России по шоссейному бегу и чемпионате России по ходьбе. Тренерский штаб получит вознаграждение в размере 50% от суммы призовых спортсмена, а за установленный рекорд выплаты полагаются и первым тренерам.
Выплаты также предусмотрены за призовые места на первенствах России среди юношей и девушек до 18 лет, среди юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет, а также за установленные рекорды в этих возрастных категориях. Впервые ВФЛА ввела вознаграждения за достижение высоких спортивных результатов для юниоров и юниорок до 20 лет. Спортсменам выплатят 150 тысяч рублей, а их личным тренерам - 75 тысяч рублей.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА. В марте 2026 года глава ВФЛА Петр Фрадков выразил надежду на то, что World Athletics рассмотрит вопрос допуска российских юниоров до международных соревнований на предстоящем совете организации.
