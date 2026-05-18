Российским легкоатлетам заплатят по три миллиона за мировой рекорд

По 170 тысяч рублей получат атлеты за победы в серии соревнований "Неделя легкой атлетики", на летнем чемпионате России, чемпионате России по шоссейному бегу и чемпионате России по ходьбе. Тренерский штаб получит вознаграждение в размере 50% от суммы призовых спортсмена, а за установленный рекорд выплаты полагаются и первым тренерам.

Выплаты также предусмотрены за призовые места на первенствах России среди юношей и девушек до 18 лет, среди юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет, а также за установленные рекорды в этих возрастных категориях. Впервые ВФЛА ввела вознаграждения за достижение высоких спортивных результатов для юниоров и юниорок до 20 лет. Спортсменам выплатят 150 тысяч рублей, а их личным тренерам - 75 тысяч рублей.