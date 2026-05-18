Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров сделают заявления для СМИ
- Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров сделают заявления для СМИ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Помощник президента рассказал, что по завершении переговоров лидеры подпишут ряд документов по углублению связей двух государств в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной и кинематографической областях, в сфере атомной энергетики и взаимодействия между информагентствами.
«
“После этого наш президент и председатель КНР сделают публичные заявления для представителей СМИ”, - сказал Ушаков журналистам.