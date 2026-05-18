Ушаков рассказал, как Путина встретят в Китае
16:09 18.05.2026
Ушаков рассказал, как Путина встретят в Китае

Глава МИД Китая встретит Путина в аэропорту, сообщил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
  • Глава МИД КНР Ван И встретит Владимира Путина в аэропорту Пекина вечером 19 мая, будет организована торжественная церемония встречи.
  • Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран ожидаются 20 мая.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И встретит президента РФ Владимира Путина по прилету Китай, в аэропорту ожидается торжественная церемония, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Ушаков сообщил, что программа визита планируется насыщенной.
"Наш руководитель прибудет в Пекин вечером 19 мая. В аэропорту китайской столицы будет организована церемония официальной встречи. Будет приветствовать лично член политбюро компартии КНР, министр иностранных дел Ван И", - сказал Ушаков.
Помощник президента добавил, что в торжественной церемонии примут участие рота почетного караула и дети.
После церемонии встречи в аэропорту Путин направится в государственную резиденцию "Дяоюйтай". Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран ожидаются 20 мая. Программа начнется утром с церемонии официальной встречи, она пройдет на центральной площади Пекина. Си Цзиньпин поприветствует Владимира Путина, затем лидеры поприветствуют сопровождающие их делегации.
"Все это будет в присутствии оркестра и почетного караула", - добавил Ушаков.
