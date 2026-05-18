Ушаков рассказал, как Путина встретят в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Глава МИД КНР Ван И встретит Владимира Путина в аэропорту Пекина вечером 19 мая, будет организована торжественная церемония встречи.

Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран ожидаются 20 мая.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И встретит президента РФ Владимира Путина по прилету Китай, в аэропорту ожидается торжественная церемония, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш руководитель прибудет в Пекин вечером 19 мая. В аэропорту китайской столицы будет организована церемония официальной встречи. Будет приветствовать лично член политбюро компартии КНР, министр иностранных дел Ван И ", - сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что в торжественной церемонии примут участие рота почетного караула и дети.

После церемонии встречи в аэропорту Путин направится в государственную резиденцию "Дяоюйтай". Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран ожидаются 20 мая. Программа начнется утром с церемонии официальной встречи, она пройдет на центральной площади Пекина. Си Цзиньпин поприветствует Владимира Путина, затем лидеры поприветствуют сопровождающие их делегации.