Ушаков рассказал, как Путина встретят в Китае

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И встретит президента РФ Владимира Путина по прилету Китай, в аэропорту ожидается торжественная церемония, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Ушаков сообщил, что программа визита планируется насыщенной.
Помощник президента добавил, что в торжественной церемонии примут участие рота почетного караула и дети.
После церемонии встречи в аэропорту Путин направится в государственную резиденцию "Дяоюйтай". Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран ожидаются 20 мая. Программа начнется утром с церемонии официальной встречи, она пройдет на центральной площади Пекина. Си Цзиньпин поприветствует Владимира Путина, затем лидеры поприветствуют сопровождающие их делегации.
"Все это будет в присутствии оркестра и почетного караула", - добавил Ушаков.