Путин и Си Цзиньпин подпишут декларацию о становлении многополярного мира

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один тоже, я бы сказал, концептуальный документ – это совместная декларация по становлению многополярного мира и международных отношений нового типа", - сказал Ушаков журналистам.