Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото

Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное заявление об укреплении партнерства

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита президента РФ в республику подпишут совместное заявление об укреплении стратегического партнерства, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин по приглашению председателя КНР посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.

"Лидеры подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества", - сказал Ушаков

Программный документ, как отметил Ушаков, весьма массивный и состоит из 47 страниц.