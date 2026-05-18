Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное заявление об укреплении партнерства

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита президента РФ в республику подпишут совместное заявление об укреплении стратегического партнерства, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Лидеры подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества", - сказал Ушаков.
Программный документ, как отметил Ушаков, весьма массивный и состоит из 47 страниц.
"В нем определены магистральные пути развития всего комплекса наших многоплановых двусторонних связей, обозначено общее видение насущных вопросов в международной повестке дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах", - сообщил Ушаков.
