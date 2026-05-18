Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном приеме в Пекине - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 18.05.2026
Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном приеме в Пекине

Путин и Си Цзиньпин примут участие в приеме в честь дружбы между двумя странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в торжественном приеме по случаю 25-летия заключения двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
  • Перед приемом лидеры осмотрят фотовыставку, посвященную истории российско-китайских отношений.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в торжественном приеме по случаю 25-летия заключения двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Вечером пройдет торжественный прием от имени председателя КНР в честь 25-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами", - сказал Ушаков.
По его словам, перед приемом лидеры осмотрят фотовыставку, посвященную истории российско-китайских отношений.
«
"Завершит рабочую программу весьма важная беседа с председателем КНР за чаем", - отметил Ушаков.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Ушаков рассказал о составе российской делегации в ходе визита Путина в КНР
Вчера, 16:11
 
КитайРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала