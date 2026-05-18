Инвесторам презентовали помещения для бизнеса в Москве

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Столичным предпринимателям представили помещения, подходящие для открытия бизнеса, а также для расширения действующего дела, заявил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что в столице прошло мероприятие в формате роуд-шоу "Городские помещения без посредников для открытия и расширения бизнеса. Палитра готовых идей для успешного старта". На нем предпринимателям рассказали о том, как участвовать в торгах, а также презентовали доступные объекты.

Также Пуртов сказал, что подобные мероприятия проводятся для бизнесменов регулярно.

"В этот раз участникам представили нежилые помещения по 14 адресам в семи округах Москвы. Большая вариативность площадей, от 81,8 до 511,4 квадратного метра, позволяет использовать эти объекты для реализации самых разных коммерческих проектов", – приводит пресс-служба департамента слова Пуртова.

Помещения расположены по следующим адресам: улица Маршала Савицкого, дом 4, корпус 1; Профсоюзная улица, дом 98, корпус 2; Ереванская улица, дом 6, корпус 2; Базовская улица, дом 24Б; Совхозная улица, дом 10А; Ходынский бульвар, дом 19; микрорайон Северное Чертаново, дом 4, корпус 407; Кронштадтский бульвар, дом 55А; Ферганский проезд, дом 14, корпус 1; 1-й Стрелецкий проезд, дом 18; 6-я Радиальная улица, дом 3, корпус 7; проезд Черепановых, дом 54А; Авиационная улица, дом 61/2; Стартовая улица, дом 3.

На роуд-шоу прошли выступления экспертов московского правительства, ГБУ "Малый бизнес Москвы", Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, ОЭЗ "Технополис Москва" и других организаций.

Мероприятие организовал департамент города по конкурентной политике. Такие встречи проводятся ежемесячно.

Москва выставляет на торги различное имущество, информация о нем доступна в разделе "Торги Москвы" на Инвестиционном портале города. Чтобы поучаствовать в аукционах, предпринимателям необходимо быть зарегистрированными на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".