Внешнеполитические позиции Москвы и Пекина близки, заявил Ушаков

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Внешнеполитические позиции России и Китая близки и во многом совпадают, по многим вопросам подходы государств идентичны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.