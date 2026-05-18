16:02 18.05.2026
Внешнеполитические позиции Москвы и Пекина близки, заявил Ушаков

Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Внешнеполитические позиции России и Китая близки и во многом совпадают, по многим вопросам подходы государств идентичны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Стоит, конечно, особо отметить, что внешнеполитические позиции наших двух стран во многом совпадают, близки. Многие позиции мы на 100 процентов разделяем, то есть подходы просто-напросто идентичные", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
