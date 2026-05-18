Внешнеполитические позиции Москвы и Пекина близки, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внешнеполитические позиции России и Китая близки и во многом совпадают, заявил Юрий Ушаков.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Внешнеполитические позиции России и Китая близки и во многом совпадают, по многим вопросам подходы государств идентичны, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Стоит, конечно, особо отметить, что внешнеполитические позиции наших двух стран во многом совпадают, близки. Многие позиции мы на 100 процентов разделяем, то есть подходы просто-напросто идентичные", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.