Футболист "Спартака" Бонгонда вошел в заявку сборной ДР Конго на ЧМ-2026

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда вошел в заявку сборной ДР Конго на чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Конголезской федерации футбола.
Ранее "Спартак" сообщил, что не станет продлевать с 30-летним игроком контракт, который истекает в конце июня. Сам футболист сообщил об уходе из команды.
На чемпионате мира сборная ДР Конго сыграет в группе K с командами Португалии (17 июня), Колумбии (24 июня) и Узбекистана (28 июня). Команда пробилась на чемпионат впервые с 1974 года.
Бонгонда в текущем сезоне провел шесть матчей за "Спартак". Всего с июля 2023 года в его активе 75 игр и 16 голов в составе "красно-белых". На его счету также 37 матчей и семь голов за сборную ДР Конго. В 2023 году он перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса", по информации портала Transfermarkt, тогда "красно-белые" заплатили за него 7,5 миллиона евро.