Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Спартака" Бонгонда вошел в заявку сборной ДР Конго на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:53 18.05.2026

Футболист "Спартака" Бонгонда вошел в заявку сборной ДР Конго на ЧМ-2026

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТео Бонгонда
Тео Бонгонда - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Тео Бонгонда. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда вошел в заявку сборной ДР Конго на чемпионат мира 2026 года.
  • Контракт Бонгонда со «Спартаком» истекает в конце июня и продлен не будет.
  • На чемпионате мира сборная ДР Конго сыграет в группе K с командами Португалии, Колумбии и Узбекистана.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда вошел в заявку сборной ДР Конго на чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Конголезской федерации футбола.
Ранее "Спартак" сообщил, что не станет продлевать с 30-летним игроком контракт, который истекает в конце июня. Сам футболист сообщил об уходе из команды.
На чемпионате мира сборная ДР Конго сыграет в группе K с командами Португалии (17 июня), Колумбии (24 июня) и Узбекистана (28 июня). Команда пробилась на чемпионат впервые с 1974 года.
Бонгонда в текущем сезоне провел шесть матчей за "Спартак". Всего с июля 2023 года в его активе 75 игр и 16 голов в составе "красно-белых". На его счету также 37 матчей и семь голов за сборную ДР Конго. В 2023 году он перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса", по информации портала Transfermarkt, тогда "красно-белые" заплатили за него 7,5 миллиона евро.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Ямаль пропустит первую игру Испании на чемпионате мира, пишут СМИ
Вчера, 18:47
 
ФутболСпортТео БонгондаСпартак МоскваДР КонгоКадис
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала