Волонтер назвала условие для поисков Усольцевых
02:15 18.05.2026
Волонтер назвала условие для поисков Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтактеСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
  • Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время турпохода в Красноярском крае.
  • Поиски семьи Усольцевых с привлечением добровольцев могут проходить только с использованием беспилотника.
  • Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года и возобновится, когда это позволят погодные условия.
КРАСНОЯРСК, 18 мая – РИА Новости. Точечные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае с привлечением добровольцев пока могут проходить только с использованием беспилотника, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"Совместные выезды служб с привлечением добровольцев пока могут происходить только с использованием коптера – без проведения массовых поисковых работ", - сказала Чооду, отвечая на вопрос о привлечении к поискам специалистов "ЛизаАлерт".
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. УМВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года. Работы планируется возобновить, когда это позволят погодные условия.
