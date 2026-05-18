Волонтер назвала условие для поисков Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время турпохода в Красноярском крае.

Поиски семьи Усольцевых с привлечением добровольцев могут проходить только с использованием беспилотника.

Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года и возобновится, когда это позволят погодные условия.

КРАСНОЯРСК, 18 мая – РИА Новости. Точечные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае с привлечением добровольцев пока могут проходить только с использованием беспилотника, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

"Совместные выезды служб с привлечением добровольцев пока могут происходить только с использованием коптера – без проведения массовых поисковых работ", - сказала Чооду, отвечая на вопрос о привлечении к поискам специалистов "ЛизаАлерт".