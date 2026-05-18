17:56 18.05.2026 (обновлено: 18:14 18.05.2026)

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Мужчина во время дождя в Москве
Мужчина во время дождя в Москве
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Столица пережила ливень, который побил рекорд 122-летней давности. Асфальт едва просох, а метеорологи уже предупреждают: это была только разминка перед экстремальным погодным испытанием. Что именно готовит природа для москвичей?

Оранжевая тревога на пять дней

После рекордного тропического ливня, обрушившегося на Москву, грозовой фронт покинул столичный регион. Небо прояснилось, а осадки полностью прекратились. Однако синоптики предупреждают: наступившее затишье обманчиво.
С полуночи в Москве и Подмосковье начал действовать оранжевый уровень погодной опасности. Продлится он до конца пятницы, 22 мая. Причина — движение тропосферного гребня из Средней Азии. Мощный атмосферный поток буквально выталкивает перегретый воздух в центр России.
Жара охватит не только столицу. Оранжевый уровень опасности введен также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях.
Со вторника, 19 мая, столицу накроет волной перегретого воздуха, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. Цифры впечатляют: во вторник (19 мая) и четверг (21 мая) столбики термометров взлетят до плюс 32 градусов, в остальные дни недели — до плюс 30-31.
Для сравнения: климатическая норма для конца мая — около плюс 21-22 градусов.

"После дождичка в четверг"

Гидрометцентр предупреждает, что погода на этой неделе будет неустойчивой. По южной и западной периферии того самого тропосферного гребня начнет двигаться влажный воздух с Черного и Каспийского морей. А это значит — дожди и грозы.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус дает точный прогноз: "Начиная со среды (20 мая) в небе начнут формироваться очаги кучево-дождевых облаков, которые уже могут стать причиной коротких дождей".
А дальше — самое интересное. "Наибольшая вероятность грозовых дождей придется на четверг (21 мая) и особенно на пятницу (22 мая), когда к региону подойдет холодный атмосферный фронт", — предупреждает Леус.

Почему в центре всегда жарче

Прогнозируемые +32 градуса жители разных районов столицы ощутят по-разному. Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова объяснила РИА Новости, почему температура в разных частях мегаполиса ощущается по-разному. Все дело в рельефе и застройке: на юго-западе столица поднимается до 254 метров над уровнем моря, а на юго-востоке находится самая низкая точка.
Но главное — это так называемый остров тепла в центре города. "Из-за высоких домов и застройки в целом в центре города проявляется отепляющий эффект — остров тепла, то есть по области ночью минус 10, а в центре — минус 6 градусов", — рассказала Макарова.
В жару этот эффект работает с точностью до наоборот: в центре Москвы будет еще жарче, чем на окраинах.
Когда жара начнет отступать

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточняет: к следующим выходным, 23 и 24 мая, температура понизится. Она вернется к климатической норме или даже останется чуть выше. По предварительному прогнозу, температура днем будет в пределах +20..+25 градусов.
Правда, есть нюанс: по словам специалиста, в выходные регион пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозовые ливни, град и шквалистый ветер.
 
 
 
