Синоптик объяснила, почему отличается погода в разных районах Москвы

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Погода иногда может отличаться в разных районах Москвы из-за физико-географических различий и застроек в столице, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Москвичи иногда живут в совершенно разной погоде в разных районах столицы прежде всего из-за физико-географических различий. Столица расположена на холмах, например, на юго-западе самые большие высоты, до 254 метров, а на юго-востоке самая низкая точка", - пояснила синоптик.
Она добавила, что сам город очень сильно влияет на микроклимат.
"Из-за высоких домов и застройки в целом в центре города проявляется отепляющий эффект - остров тепла, то есть по области ночью минус 10, а в центре - минус 6 градусов. Водоемы, парки, промышленные предприятия и даже направление магистральных дорог создают свой микроклимат", - объяснила Макарова.