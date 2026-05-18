Сесть на поезд по биометрии летом можно будет еще на двух направлениях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Сесть на поезд по биометрии этим летом можно будет еще на двух направлениях: из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в кулуарах ЦИПР-2026.

Кострому, Иваново и РЖД и Центр биометрических технологий запустили возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии 8 апреля. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы Нижний Новгород . За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД.

"Сервис посадки на поезд по биометрии, запущенный в апреле 2026 года, тестируется на новых маршрутах. Уже летом он станет доступен на направлениях Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново", - заявил Григоренко

По его словам, он уже ознакомился с работой системы на Нижегородском вокзале. "Вся процедура занимает не более 10 секунд, при этом предъявлять паспорт не требуется. Уже принято решение о масштабировании сервиса на новые направления", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что применение биометрии добровольно, и это альтернативный способ получения услуг.