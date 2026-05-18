Сесть на поезд по биометрии летом можно будет еще на двух направлениях - РИА Новости, 18.05.2026
15:36 18.05.2026
Сесть на поезд по биометрии летом можно будет еще на двух направлениях

В поезд по биометрии можно будет сесть из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии
Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД и Центр биометрических технологий запустили возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии 8 апреля 2026 года.
  • Сервис посадки на поезд по биометрии этим летом станет доступен на направлениях Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново.
  • Чтобы воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрии, необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку персональных данных.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Сесть на поезд по биометрии этим летом можно будет еще на двух направлениях: из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в кулуарах ЦИПР-2026.
РЖД и Центр биометрических технологий запустили возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии 8 апреля. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД.
"Сервис посадки на поезд по биометрии, запущенный в апреле 2026 года, тестируется на новых маршрутах. Уже летом он станет доступен на направлениях Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново", - заявил Григоренко.
По его словам, он уже ознакомился с работой системы на Нижегородском вокзале. "Вся процедура занимает не более 10 секунд, при этом предъявлять паспорт не требуется. Уже принято решение о масштабировании сервиса на новые направления", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что применение биометрии добровольно, и это альтернативный способ получения услуг.
Чтобы воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрии, необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку персональных данных.
Нижний Новгород, Киров, Иваново, Дмитрий Григоренко, РЖД, Общество
 
 
