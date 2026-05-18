07:51 18.05.2026 (обновлено: 07:59 18.05.2026)
Подростка, пропавшего в Иркутске два месяца назад, нашли мертвым

Сотрудник полиции. Архивное фото
  • Учащийся лицея ИГУ в Иркутске, пропавший два месяца назад, найден погибшим.
  • По факту исчезновения подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
ИРКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Учащийся лицея ИГУ, пропавший в Иркутске два месяца назад, найден погибшим, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".
В Приангарье в марте после заявления матери об исчезновении 16-летнего учащегося лицея ИГУ были начаты поиски, в которых приняли участие сотрудники полиции, поисковики, волонтеры. Юноша ушел на занятия в лицей утром 20 марта. После этого его никто не видел. Мобильный телефон с собой он не брал, на связь не выходил.
"Найден, погиб", - говорится в сообщении.
По факту исчезновения подростка СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
