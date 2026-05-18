Десять тысяч гектаров залежных земель введут в сельхозоборот в Подмосковье

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Подмосковье стартовала ежегодная кампания по возвращению в сельскохозяйственный оборот залежных земель, в текущем году планируют восстановить 10 тысяч гектаров угодий, которые не использовались по назначению больше пяти лет, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

При этом в прошлом году подмосковные предприятия освоили более 7 тысяч гектаров таких земель.

"Главная задача – продолжить эту работу, чтобы земля приносила результат в агропроизводстве", — отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

По словам главы ведомства, за счет ввода залежных участков в оборот и их дальнейшего возделывания хозяйства расширяют посевные площади для выращивания основных культур, а также развивают животноводство. Мосин добавил, что это позволяет повышать экономические показатели: увеличивать объемы производства сельхозпродукции, реализовывать инвестпроекты и создавать новые рабочие места на сельских территориях.

"Со своей стороны мы предоставляем субсидию на проведение культуртехнических мероприятий, которая покрывает до 50% затрат на реализацию проектов с учетом предельной стоимости работ на гектар", - подчеркнул он.

Средства господдержки сельхозпроизводители могут направить на расчистку от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы, а также разработку проектно-сметной документации.