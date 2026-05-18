Более 50 школ откроют после капремонта и строительства в Подмосковье

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 50 образовательных объектов, включая новые школы и учреждения после капитального ремонта, планируют открыть в Московской области к началу нового учебного года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"К началу нового учебного года в Московской области планируется открыть 54 объекта образования - 6 новых и 48 после капремонта. Получать знания в комфортных и современных условиях смогут 31,6 тысячи детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ход масштабных работ губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на еженедельном совещании с региональным правительством и главами округов.

"Что касается новых школ, которые строим по госпрограмме, то их у нас 6 – в Солнечногорске, Бронницах, Подольске, Люберцах, Лосино-Петровском и крупный воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест в Котельниках. А в рамках капитального ремонта обновляем 48 объектов – больше всего в Серпухове, Орехово-Зуевском, Пушкинском и Щелкове", - сказал Воробьев, чьи слова приводят в пресс-службе.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский подчеркнул, что новые школы уже в высокой степени готовности – более 70%, поэтому объекты будут введены в срок.

Министр добавил, что в ряде учреждений Московской области также реализуется творческий проект "Моя школа, моя история" - интерьеры учебных заведений художественно оформляются, отражая важные события родного края.