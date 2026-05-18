16:28 18.05.2026
В Подмосковье женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

В Лобне женщина и пятилетний ребенок погибли при пожаре в частном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковной Лобне при пожаре в частном доме погибли женщина и ее пятилетний внук.
  • Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования, также рассматриваются неисправности проводки или неосторожное обращение с огнем.
  • Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Лобне, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в прокуратуре и ГСУ СК по области.
"По имеющимся данным, около пяти вечера 17 мая 2026 года произошло возгорание в частном жилом доме на улице Школьная. После тушения пожара при разборе завалов обнаружены тела 66-летней женщины и ее пятилетнего внука", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".

Отмечается, что, предварительно, причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования. Как добавили в подмосковном главке СК РФ, в качестве возможных причин возгорания также рассматриваются неисправность проводки либо неосторожное обращение с огнем.
"По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (части 3 статьи 109 УК РФ) (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - ред.)", - рассказали в ГСУ СК Подмосковья, подчеркнув, что назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы.
Прокуратура Лобни взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела,
