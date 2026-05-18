Индустриальные парки Подмосковья создали 72 тысячи рабочих мест

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Резиденты индустриальных парков (ИП) Московской области создали порядка 72 тысяч рабочих мест, таким образом, каждое четвертое рабочее место в регионе приходится на одну из этих площадок, сообщила заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Заявление прозвучало на встрече с китайскими инвесторами в Красногорске. Свое выступление она посвятила инвестпотенциалу региона и тому, как область работает с российскими и зарубежными партнерами.
Ключевой акцент — создание инфраструктуры для новых предприятий. Особой популярностью у инвесторов пользуются индустриальные парки, которые проектируются с учетом потребностей компаний и их логистики.
"Сегодня на площадках ИП расположены более 1,5 тысячи предприятий-резидентов. Каждый третий резидент индустриальных парков России работает на одной из подмосковных площадок. Заполняемость индустриальных парков региона составляет порядка 90%", – сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В пресс-службе уточнили, что интерес инвесторов к индустриальным паркам продолжает расти. Также существует потребность в создании инфраструктуры, способной решать не только производственные задачи компаний.
Для этого в регионе создаются государственные индустриальные парки (ГИПы). Зиновьева пояснила, что это пять парков, организованных по принципу "все включено" (5 в 1). По словам зампреда, на их территории изначально предусмотрены готовые производственные боксы с инженерной и транспортной инфраструктурой, а также профильные колледжи для подготовки специалистов. Для сотрудников там же предусмотрены общежития, что делает размещение персонала удобным и быстрым.