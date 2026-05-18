Летний сезон "Выходи во двор" стартует в Подмосковье 23 мая

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пятый юбилейный сезон проекта "Выходи во двор" стартует 23 мая в подмосковном Клину на обновленном стадионе "Строитель", сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Первую игру "Легенды футбола" проведут в Клину. Гала-матч откроет летнюю серию встреч профессионалов со сборной жителей округа. На поле выйдут легенды отечественного футбола с любителями. Заявлены Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Василий Иванов. Команду легенд тренирует трехкратный вице-чемпион СССР, двукратный чемпион России, обладатель Кубка страны Валерий Гладилин. Ведущие — журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и спортивный комментатор Виктор Гусев.

Перед главным матчем профессиональные футболисты выйдут на поле к юным воспитанникам местных спортшкол: проведут для них мастер-класс, поделятся секретами мастерства и сами сыграют с детьми в двусторонних встречах. Матч примет обновленный стадион "Строитель", который открывается после капитального ремонта. Работы велись два года по госпрограмме Московской области "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры".

На стадионе все готово для большого спорта. Полностью заменили футбольное поле и беговые дорожки. Появились современные трибуны на 1008 мест, многофункциональная площадка, сектор для мини-футбола и легкоатлетическая зона с местами для толкания ядра, прыжков в высоту, длину и стипль-чеза.