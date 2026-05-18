Более 36 тысяч доноров сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 36 тысяч доноров Подмосковья сдали кровь и ее компоненты с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Стать донором крови и ее компонентов может любой житель Подмосковья старше 18 лет, если у него нет противопоказаний по здоровью. Процедуру можно пройти в Московском областном центре крови, его филиалах, отделениях переливания в медучреждениях, а также на выездных донорских акциях.

"Переливание жизненно необходимо пациентам, получившим различные травмы, ожоги, онкобольным, недоношенным детям и другим людям, попавшим в беду. С начала года более 36 тысяч человек в Подмосковье сдали кровь и ее компоненты, в том числе почти 5,4 тысячи сделали это впервые", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.