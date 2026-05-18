В Подмосковье экс-адвоката осудили на четыре года за крупное хищение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил бывшего адвоката к 4 годам колонии общего режима.
- Адвокат Сергей Киреев обвинялся в хищении 30 миллионов рублей у доверителя.
- Киреева признали виновным в особо крупном мошенничестве и лишили права заниматься адвокатской деятельностью на год.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил к 4 годам бывшего столичного адвоката, обвиняемого в хищении у доверителя 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там рассказали, что адвокат Адвокатской палаты города Москвы Сергей Киреев в 2024 году начал представлять интересы предпринимателя. За свои услуги он получил один миллион рублей. Вскоре Киреев взял у доверителя 30 миллионов рублей под предлогом якобы дальнейшей передачи правоохранителям в качестве взятки.
“В действительности Киреев не намеревался склонять каких-либо должностных лиц… к совершению действий в пользу (предпринимателя) и не намеревался передавать им полученные от последнего денежные средства, таким образом похитил деньги в сумме 30 миллионов рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению”, - отметили в пресс-службе.
Адвоката признали виновным в особо крупном мошенничестве, он получил 4 года колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на один год.
В Москве арестовали сына адвоката Астахова
17 апреля, 22:20