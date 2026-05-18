В Подмосковье экс-адвоката осудили на четыре года за крупное хищение

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил к 4 годам бывшего столичного адвоката, обвиняемого в хищении у доверителя 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

“В действительности Киреев не намеревался склонять каких-либо должностных лиц… к совершению действий в пользу (предпринимателя) и не намеревался передавать им полученные от последнего денежные средства, таким образом похитил деньги в сумме 30 миллионов рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению”, - отметили в пресс-службе.