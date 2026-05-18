Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры поддержки отрасли информационных технологий в России доказали свою эффективность.
- Мишустин отметил сохранение основных преференций для IT-отрасли, включая пониженные тарифы страховых взносов и льготы по налогу на прибыль.
- Правительство предоставило регионам право устанавливать пониженные ставки для микро- и малых предприятий, перешедших на упрощенную систему налогообложения, в более чем 60 субъектах России.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Меры поддержки отрасли информационных технологий в России доказали свою эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства выступил на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.
Клава кабмина отметил, что в России были сохранены основные преференции для отрасли информационных технологий, в том числе пониженные тарифы страховых взносов и льгота по налогу на прибыль.
"Эти меры поддержки доказали свою эффективность", - подчеркнул премьер-министр.
Также Мишустин указал на инструменты помощи в регионах.
"Сейчас 9 из 10 аккредитованных компаний – это микро- и малые предприятия. И чтобы улучшить условия для их развития, правительство предоставило регионам право устанавливать пониженные ставки для тех из них, кто перешел на упрощенную систему налогообложения", - отметил Мишустин.
Он добавил, что такие преференции могут применять организации, которые занимаются разработкой софта и программно-аппаратных комплексов, более чем в 60 субъектах РФ.