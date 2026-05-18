Предприятия все чаще выбирают российское ПО, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин заявил, что российские системы ПО помогают повышать эффективность и конкурентоспособность производств.
- По его словам, отечественный софт используется более чем на 10 миллионах рабочих мест и обеспечивает управление финансами и бизнес-процессами на тысячах предприятий по всей стране.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российские системы программного обеспечения помогают повышать эффективность и конкурентоспособность производств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник выступил на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. По его словам, предприятия все чаще отдают предпочтения отечественному софту. Он используется уже более чем на 10 миллионах рабочих мест, обеспечивая управление финансами и бизнес-процессами на тысячах предприятий по всей стране.
"Наши системы больше не воспринимаются как просто инструменты учета и отчетности. А сегодня уже являются надежными помощниками для повышения эффективности и конкурентоспособности производств", - сказал Мишустин.
