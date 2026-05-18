Россиянка утонула на популярном пляже Пхукета

ДЖАКАРТА, 18 мая — РИА Новости. Гражданка России утонула в Таиланде, ее без сознания вытащили из воды на пляже Най Янг на острове Пхукет, сообщает Phuket News со ссылкой на местную полицию.
По данным правоохранителей, о происшествии на пляже узнали после сообщений очевидцев о тонущей иностранке у берега. Как уточнила полиция, 43-летнюю россиянку заметил в воде местный житель, который помог доставить ее на берег до прибытия спасателей.
"Спасатели из Административной организации Тамбона Саху (OrBorTor) оказали женщине экстренную медицинскую помощь на пляже, после чего доставили её в больницу Таланга. Врачи больницы Таланга позже констатировали смерть женщины", - пишет портал.
Тело направили в больницу Vachira Phuket для дальнейших процедур.
“Власти заявили, что посольство России, Иммиграционное бюро и пограничная полиция будут уведомлены в соответствии с процедурой”, — говорится в сообщении.
Причины трагедии устанавливаются.
