Рейтинг@Mail.ru
Командиры завели боевиков полка ВСУ в плен к ВС России - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 18.05.2026 (обновлено: 05:49 18.05.2026)
Командиры завели боевиков полка ВСУ в плен к ВС России

РИА Новости: командование полка ВСУ "Скала" завело солдат прямо в плен к ВС РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский военнопленный Вадим Кимаковский из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» рассказал, что их командование отправило военнослужащих на уже занятые российскими силами позиции.
  • Украинские военнослужащие были взяты в плен на краматорско-дружковском направлении российскими военнослужащими «Южной» группировки войск.
  • Пленный отметил, что российские бойцы были удивлены тому, что украинское командование отправило солдат прямо к ним в руки.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинский военнопленный Вадим Кимаковский из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" рассказал РИА Новости, что их командование отправило военнослужащих на уже занятые российскими силами позиции, не обладая реальной оперативной обстановкой.
Украинские военнослужащие были взяты в плен на краматорско-дружковском направлении российскими военнослужащими "Южной" группировки войск. Его и сослуживца отправили занимать позиции в одном из населенных пунктов, ведя по разведывательному дрону и командам по рации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Пленный ВСУ рассказал о нехватке кадров во всех структурах
1 мая, 06:22
"Как может такое быть, чтобы мой командир, "Призрак" (позывной командира штурмовой роты ВСУ - ред.), не знал, куда нас заводит, не знал, что в этом доме уже кто-то есть? Вот этого я не могу понять", - рассказал пленный. Видео беседы с украинскими военнопленными есть в распоряжении РИА Новости.
Военнопленный отметил, что взявшие их в плен российские бойцы были удивлены тому, что украинское командование отправило солдат прямо к ним в руки.
"Который в плен меня взял, сам говорил, что не знает, куда нас собирались вывести (украинское командование - ред.), на какие позиции, если дальше все под нашим (российским - ред.) контролем. Вас вели разве что на убой", - добавил украинский пленный.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Украинский пленный рассказал, как оказался в ВСУ из-за вызова полиции
6 мая, 08:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала