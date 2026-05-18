Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский военнопленный Вадим Кимаковский из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» рассказал, что их командование отправило военнослужащих на уже занятые российскими силами позиции.

Украинские военнослужащие были взяты в плен на краматорско-дружковском направлении российскими военнослужащими «Южной» группировки войск.

Пленный отметил, что российские бойцы были удивлены тому, что украинское командование отправило солдат прямо к ним в руки.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинский военнопленный Вадим Кимаковский из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" рассказал РИА Новости, что их командование отправило военнослужащих на уже занятые российскими силами позиции, не обладая реальной оперативной обстановкой.

Украинские военнослужащие были взяты в плен на краматорско-дружковском направлении российскими военнослужащими "Южной" группировки войск. Его и сослуживца отправили занимать позиции в одном из населенных пунктов, ведя по разведывательному дрону и командам по рации.

"Как может такое быть, чтобы мой командир, "Призрак" (позывной командира штурмовой роты ВСУ - ред.), не знал, куда нас заводит, не знал, что в этом доме уже кто-то есть? Вот этого я не могу понять", - рассказал пленный. Видео беседы с украинскими военнопленными есть в распоряжении РИА Новости.

Военнопленный отметил, что взявшие их в плен российские бойцы были удивлены тому, что украинское командование отправило солдат прямо к ним в руки.