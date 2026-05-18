В Таиланде задержали россиянина с крупной партией наркотиков
20:35 18.05.2026
В Таиланде задержали россиянина с крупной партией наркотиков

Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет. Архивное фото
  • Полиция Таиланда задержала 29-летнего россиянина на контрольно-пропускном пункте при въезде на Пхукет.
  • У задержанного, Матвея Горского, обнаружили крупную партию наркотиков.
  • После задержания россиянина передали следователям для дальнейшего расследования.
ДЖАКАРТА, 18 мая - РИА Новости. Полиция Таиланда задержала 29-летнего россиянина с крупной партией наркотиков на контрольно-пропускном пункте при въезде на Пхукет после проверки автобуса, сообщает газета Phuket News.
"Во время стандартного досмотра (россиянин - ред.) вел себя явно подозрительно, выглядел нервным и пытался ногами оттолкнуть сумку, находившуюся под его сиденьем, подальше от себя", - пишет издание.
По данным полиции, задержанным оказался гражданин России Матвей Горский. В его сумке, по информации правоохранителей, нашли 564,74 грамма метамфетамина, 471,92 грамма мефедрона, 129,8 грамма героина, 51 грамм экстази, 54,6 грамма амфетамина, а также 582 грамма кетамина.
Кроме того, у мужчины изъяли два мобильных телефона, ноутбук MacBook и наличные деньги.
Phuket News отмечает, что россиянин не смог предъявить паспорт при проверке.
После задержания его передали следователям для дальнейшего расследования и расширения дела.
