Россиянка отправила сына-подростка сниматься в треш-контенте в Таиланде

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний россиянин снимался в вызвавших волну негодования треш-стримах на Пхукете, выяснилось, что он делает это с согласия своей матери, сообщила РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.
"На Пхукете два юных стримера в своих видео используют немного необычного русского мальчика. Они заставляют его ходить на каблуках, пить алкоголь в магазине прямо из горла, снимают видео и успешно собирают донаты", - рассказала она.
На одной из последних записей он привозит свинью в кондоминимум, где запрещено проживание с домашними питомцами. После этого персонал попросил вмешаться в ситуацию одного русскоговорящего блогера-риелтора, добавила собеседница агентства.
"Девушке удалось выйти на связь с мамой.... Та пояснила, что сама находится в Москве, но самолично оформила доверенность на сына. Мальчик может путешествовать самостоятельно. С двумя юными блогерами родительница подписала контракт, так что весь треш происходит с ее письменного согласия", - добавила Шерстобоева.