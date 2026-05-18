Рейтинг@Mail.ru
Россиянка отправила сына-подростка сниматься в треш-контенте в Таиланде - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 18.05.2026 (обновлено: 13:11 18.05.2026)
Россиянка отправила сына-подростка сниматься в треш-контенте в Таиланде

РИА Новости: россиянка отправила сына сниматься в треш-контенте в Таиланде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестнадцатилетний россиянин снялся в треш-стримах на Пхукете.
  • Подросток выполнял действия, вызвавшие общественное негодование.
  • Делал он это с согласия матери: она подписала документ, разрешающий ему участвовать в треш-стримах, и оформила на него доверенность, позволяющую путешествовать самостоятельно.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний россиянин снимался в вызвавших волну негодования треш-стримах на Пхукете, выяснилось, что он делает это с согласия своей матери, сообщила РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.
"На Пхукете два юных стримера в своих видео используют немного необычного русского мальчика. Они заставляют его ходить на каблуках, пить алкоголь в магазине прямо из горла, снимают видео и успешно собирают донаты", - рассказала она.
На одной из последних записей он привозит свинью в кондоминимум, где запрещено проживание с домашними питомцами. После этого персонал попросил вмешаться в ситуацию одного русскоговорящего блогера-риелтора, добавила собеседница агентства.
"Девушке удалось выйти на связь с мамой.... Та пояснила, что сама находится в Москве, но самолично оформила доверенность на сына. Мальчик может путешествовать самостоятельно. С двумя юными блогерами родительница подписала контракт, так что весь треш происходит с ее письменного согласия", - добавила Шерстобоева.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Таиланде россиянин с деменцией умер, не дождавшись вылета домой
Вчера, 11:49
 
Пхукет (остров)МоскваТаиландВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала