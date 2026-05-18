Россиянка отправила сына-подростка сниматься в треш-контенте в Таиланде

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний россиянин снимался в вызвавших волну негодования треш-стримах на Пхукете, выяснилось, что он делает это с согласия своей матери, сообщила РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.