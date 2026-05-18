В Петербурге поджигательнице здания полка охраны дали 12 лет заключения
17:08 18.05.2026
В Петербурге поджигательнице здания полка охраны дали 12 лет заключения

Поджигательнице здания полка охраны в Петербурге дали 12 лет колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поджигательнице здания полка охраны и конвоирования на Загребском бульваре в Петербурге суд назначил 12 лет колонии общего режима.
  • Женщина признана виновной в совершении террористического акта.
  • Следствием и судом установлено, что она бросила два самодельных зажигательных устройства вблизи здания полка охраны и была задержана при попытке поджечь третью бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Поджигательнице здания полка охраны и конвоирования на Загребском бульваре в Петербурге суд назначил 12 лет колонии общего режима по делу о теракте, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
В октябре 2025 года суд заключил в СИЗО Диану Чистякову по подозрению в совершении попытки теракта: она кинула бутылки с зажигательной смесью в здание на Загребском бульваре. Девушка рассказала, что была введена в заблуждение мошенниками. В пресс-службе ГСУ СК уточнили, что в отношении этих лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.
"Собранные следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летней местной жительницы. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
Следствием и судом было установлено, что вечером 22 октября 2025 года обвиняемая, действуя по указанию неустановленных лиц, прибыла к зданию полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, расположенному на Загребском бульваре, и кинула два самодельных зажигательных устройства, которые загорелись вблизи здания. При попытке поджечь третью бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью женщина была задержана.
