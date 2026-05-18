В Петербурге поджигательнице здания полка охраны дали 12 лет заключения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Поджигательнице здания полка охраны и конвоирования на Загребском бульваре в Петербурге суд назначил 12 лет колонии общего режима по делу о теракте, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Следствием и судом было установлено, что вечером 22 октября 2025 года обвиняемая, действуя по указанию неустановленных лиц, прибыла к зданию полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, расположенному на Загребском бульваре, и кинула два самодельных зажигательных устройства, которые загорелись вблизи здания. При попытке поджечь третью бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью женщина была задержана.