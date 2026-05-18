Песков рассказал о составе делегации Путина в Китае

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-премьеры, министры и главы компаний войдут в делегацию, которая будет сопровождать президента России Владимира Путина в ходе его визита в Китай, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители компаний, государственных компаний, частных компаний, которые работают в Китае", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.