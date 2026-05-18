Источник: Анкара не получала сигналов о переговорах по Украине

АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Участники переговорного процесса по Украине не обращались к Турции с инициативой возобновления переговоров на турецкой площадке, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.

"На данный момент каких-либо официальных обращений или инициатив от сторон переговорного процесса по Украине относительно возобновления переговоров в Турции не поступало. Анкара , как и прежде, сохраняет готовность содействовать дипломатическим усилиям и предоставить площадку для контактов в случае соответствующего запроса сторон", - сообщил собеседник агентства.

Источник отметил, что Турция продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта и поддерживает контакты со всеми сторонами.

По его словам, Анкара считает важным сохранение каналов диалога и ранее уже демонстрировала готовность играть посредническую роль в переговорах.

Собеседник агентства также подчеркнул, что Турция продолжает придерживаться сбалансированного подхода по украинскому вопросу и выступает за прекращение боевых действий путем переговоров.