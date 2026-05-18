Рейтинг@Mail.ru
Источник: Анкара не получала сигналов о переговорах по Украине - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 18.05.2026
Источник: Анкара не получала сигналов о переговорах по Украине

РИА Новости: Анкара не получала сигналов о возобновлении переговоров по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анкара не получала официальных обращений о возобновлении переговоров по Украине на турецкой площадке.
  • Турция продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта и сохранять готовность содействовать переговорам.
АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Участники переговорного процесса по Украине не обращались к Турции с инициативой возобновления переговоров на турецкой площадке, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
"На данный момент каких-либо официальных обращений или инициатив от сторон переговорного процесса по Украине относительно возобновления переговоров в Турции не поступало. Анкара, как и прежде, сохраняет готовность содействовать дипломатическим усилиям и предоставить площадку для контактов в случае соответствующего запроса сторон", - сообщил собеседник агентства.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
ОБСЕ не хочет рассматривать причины конфликта на Украине, заявил постпред
02:38
Источник отметил, что Турция продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта и поддерживает контакты со всеми сторонами.
По его словам, Анкара считает важным сохранение каналов диалога и ранее уже демонстрировала готовность играть посредническую роль в переговорах.
Собеседник агентства также подчеркнул, что Турция продолжает придерживаться сбалансированного подхода по украинскому вопросу и выступает за прекращение боевых действий путем переговоров.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и рано или поздно все равно это сделает.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Москва не получала сигналов Киева по урегулированию, заявили в МИД
01:22
 
В миреТурцияАнкара (провинция)УкраинаЮрий УшаковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала