Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, какую пенсию получают летчики-испытатели в России - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 18.05.2026
Стало известно, какую пенсию получают летчики-испытатели в России

РИА Новости: средняя пенсия летчиков-испытателей составляет 174 тысячи рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России составляет 174 187,85 рублей.
  • Работающие пенсионеры летчики-испытатели получают выплаты в размере 154 781 рубля, а неработающие — 181 152 рубля.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 174 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2026 года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии летчиков-испытателей составляет 174 187,85 рублей. Численность таких граждан находится на уровне одной тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры летчики-испытатели получают выплаты в размере 154 781 рубля, а неработающие - 181 152 рубля.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В России изменился порядок назначения военных пенсий
14 мая, 03:30
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала