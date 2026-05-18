Захарова жестко отреагировала на истерику Пашиняна

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала видеозапись, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с избирателями накричал на поспорившую с ним женщину.
"Визит (президента Франции Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона и (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Ереван без последствий не остался — "европейские ценности" налицо. Или на лице", — написала она.
В понедельник Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку и пообещал уничтожить политических противников, в том числе бывшего президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Инцидент произошел на встрече с избирателями. Подошедшая к армянскому премьеру женщина обвинила его в том, что тот украл у нее родину, уничтожил целое молодое поколение, отнял детей и брата. В ответ Пашинян вновь заявил о "сбежавших" во время конфликта карабахцах и пригрозил "согнуть" политических оппонентов.
В начале мая высшее руководство Европейского союза и лидеры западных стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евросовета Антониу Кошту, а также Владимира Зеленского, посетили состоявшийся в Ереване восьмой саммит Европейского политического сообщества и первый двусторонний саммит ЕС — Армения.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в автономную область в советское время.
На этом фоне Ереван и Баку вели переговоры о будущем мирном договоре. В конце мая 2023-го Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
В сентябре того же года Баку провел в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток, после чего президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность. До начала октября из Карабаха уехали более 100 тысяч жителей.