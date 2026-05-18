Пашинян сорвался на крик, пригрозив уничтожить политических противников

ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку и пообещал уничтожить политических противников, в частности бывшего президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.
Инцидент произошел на встрече с избирателями. Подошедшая к Пашиняну женщина обвинила его в том, что тот украл у нее родину, уничтожил целое молодое поколение, отнял детей и брата.
"Вы хотели нас сломить, но мы не сломлены", — сказала она.
В ответ премьер вновь заявил о "сбежавших" во время конфликта карабахцах и пригрозил "согнуть" политических оппонентов.
"Я уничтожу и Роба, и Самвела", — прокричал он.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в автономную область в советское время.
В сентябре того же года Баку провел в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток, после чего президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность. До начала октября из Карабаха уехали более 100 тысяч жителей.
