Пашинян сорвался на крик, пригрозив уничтожить политических противников

ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку и пообещал уничтожить политических противников, в частности бывшего президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Инцидент произошел на встрече с избирателями. Подошедшая к Пашиняну женщина обвинила его в том, что тот украл у нее родину, уничтожил целое молодое поколение, отнял детей и брата.

"Вы хотели нас сломить, но мы не сломлены", — сказала она.

В ответ премьер вновь заявил о "сбежавших" во время конфликта карабахцах и пригрозил "согнуть" политических оппонентов.

"Я уничтожу и Роба, и Самвела", — прокричал он.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.

После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в автономную область в советское время.

На этом фоне Ереван Баку вели переговоры о будущем мирном договоре. В конце мая 2023-го Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.