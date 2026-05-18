Овчинский: ЖК на 207 квартир построили по реновации в Кузьминках в Москве

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Строительство еще одного жилого дома для участников программы реновации завершили в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новый жилой комплекс, возведенный по монолитной технологии, появился на месте снесенной советской многоэтажки по адресу улица Юных Ленинцев, 111. Его фасады облицованы кирпичом песочных оттенков: белого золота, платины, коричневого. Общая площадь новостройки превышает 18 тысяч квадратных метров, уточнил министр.

"В новом доме 207 квартир, жилая площадь объекта составляет более 12 тысяч квадратных метров. Будущие жильцы получат квартиры в полностью готовом виде – с улучшенной отделкой и коммуникациями. Придомовая территория комплексно благоустроена: оборудованы детская и спортивные площадки, места для отдыха", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

На первом нежилом этаже дома запроектированы просторные холлы, комната консьержа и колясочная, предусмотрены помещения под коммерческие объекты, там же функционирует центр информирования населения, уточнил руководитель департамента.

Неподалеку от нового ЖК на улице Юных Ленинцев расположены поликлиники, учреждения образования, магазины, спортклубы, сервисные центры, пешком за несколько минут можно добраться до парка "Кузьминки", добавил Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче участникам программы реновации новостройки на 442 квартиры в Алексеевском районе. Всего в контур реновации в этом районе вошли 17 домов старого жилфонда, что позволит переселить в современные квартиры порядка 2,8 тысячи москвичей.