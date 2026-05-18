На Дальнем Востоке показали мобильную экспозицию о подвиге советского тыла
12:27 18.05.2026 (обновлено: 13:07 18.05.2026)
На Дальнем Востоке показали мобильную экспозицию о подвиге советского тыла

Экспозицию "Освобождение. Подвиг тыла" представили студентам в ДВФУ

© Фото предоставлено ДВФУМобильная экспозиция "Освобождение. Подвиг тыла" в ДВФУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дальневосточном федеральном университете состоялась презентация модуля мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла", посвященного героической работе трудящихся в годы Великой Отечественной войны.
  • Основу проекта составляют фотоматериалы 1944–1945 годов из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
МОСКВА, 18 мая — РИА новости. В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) состоялась презентация модуля мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла", посвященного героической работе трудящихся в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе вуза.
Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944—1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
По словам организаторов, презентацию модуля провели директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Полина Щербина и директор департамента развития просветительской деятельности вуза Вячеслав Земдиханов, подчеркнув важность проекта в сохранении объективного взгляда на историю Второй мировой войны.
"Мы ежедневно сталкиваемся с попытками переписывания истории и обесцениванием подвига советского солдата. В этих условиях чем чаще мы будем говорить об этом, тем выше шанс сохранить историческую память без искажений. Это не просто выставка, а материал для профессиональной работы, который может быть включен в исследовательскую практику наших студентов. Тематика, связанная с Великой Отечественной войной, является приоритетной для исследований в Российской Федерации", — отметила Полина Щербина.
Как сообщили в пресс-службе, переданные университету материалы будут представлены на постоянной основе, чтобы студенты и сотрудники могли знакомиться с ними. Таким образом, выставочный проект станет частью образовательной среды ДВФУ.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов.
 
Социальный навигаторОбществоДальний ВостокМоскваДальневосточный федеральный университетСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
