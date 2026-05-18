05:48 18.05.2026
Генконсул рассказал о давлении на организации со словом "русский" в Австрии

Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. Организации со словом "русский" в названии сталкивались с давлением в Австрии и ФРГ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"Даже сейчас, если попытаться зарегистрировать какое-либо общество, где есть слово "русский", думаю, можно столкнуться с определенными проблемами. Это могут быть завышенные запросы со стороны налоговых органов, дополнительные требования в сфере оформления документов или, скажем так, в сфере санитарных и иных проверок", - сказал он.
Генконсул привел пример с бывшим соотечественником из Казахстана. "Он так называемый "русский немец", который эмигрировал в Германию в конце 80-х годов. Он владел фирмой, связанной с импортом российских автомобилей, и в названии компании присутствовало слово "русский". После начала известных событий ему пришлось фирму закрыть, и это стало одной из мотиваций для переезда в Российскую Федерацию", - добавили генконсул.
По его словам, предприниматель был достаточно известен в кругах соотечественников в Баварии, он прожил в Германии более 35 лет и имел успешный бизнес.
"Как правило, люди не любят говорить об этом публично, но подобные сигналы до нас доходят", - добавил собеседник агентства.
