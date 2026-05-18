Генконсул рассказал о давлении на организации со словом "русский" в Австрии

ВЕНА, 18 мая - РИА Новости. Организации со словом "русский" в названии сталкивались с давлением в Австрии и ФРГ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

"Даже сейчас, если попытаться зарегистрировать какое-либо общество, где есть слово "русский", думаю, можно столкнуться с определенными проблемами. Это могут быть завышенные запросы со стороны налоговых органов, дополнительные требования в сфере оформления документов или, скажем так, в сфере санитарных и иных проверок", - сказал он.