В Ивановской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА.
БРЯНСК, 18 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило региональное правительство.
"Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале властей.
Правительство области призвало жителей сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями оперштаба.