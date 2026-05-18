В Брянской области объявили беспилотную опасность

БРЯНСК, 18 мая - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщает региональное ГУМЧС.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 18.05.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, ГУМЧС посоветовало направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
