В Пензенской области объявили беспилотную опасность

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал глава региона с своем канале на платформе "Макс".
Ранее в понедельник в Пензенской области уже вводился режим беспилотной опасности, он действовал почти 9 часов.
