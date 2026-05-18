Бойцы нанесли удар по группе инструкторов, причастных к атакам на Россию

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Удар по группе французских инструкторов, причастных к террористическим атакам на Крым и другие регионы РФ, нанесен в западном пригороде Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.