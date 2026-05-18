Рейтинг@Mail.ru
В МО введут 54 образовательных объекта почти на 31 тысячу мест - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:52 18.05.2026

В МО введут 54 образовательных объекта почти на 31 тысячу мест

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПервоклассники после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке
Первоклассники после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Московской области активно готовят образовательные учреждения к новому учебному году: строят школы, проводят капитальный ремонт и благоустраивают территории. О ходе работ рассказал губернатор МО Андрей Воробьев, его слова привел 360.ru.
В регионе по национальному проекту "Молодежь и дети" продолжается капитальный ремонт 48 школ в 26 округах. Больше всего таких учреждений в Серпухове, Орехово-Зуеве, Пушкине и Щелкове – по четыре в каждом. Губернатор подчеркнул, что к 1 сентября все работы должны быть завершены, чтобы школы были полностью готовы к приему учеников – с полным оснащением и благоустройством прилегающих территорий.
Уже на следующей неделе для выпускников прозвенят последние звонки, после чего регион сосредоточится на финальном этапе подготовки образовательных учреждений.
"Кроме строительства или ремонта, еще и оснащение. Значит, что школа должна быть готова с точки зрения прилегающей территории, благоустройства", – подчеркнул Андрей Воробьев.
В рамках государственной программы в Подмосковье строят 6 новых школ общей вместимостью 5,6 тысячи учеников. 1 сентября откроются учебные заведения в Солнечногорске, Бронницах, Подольске, Люберцах, Лосино-Петровском и Котельниках. В Котельниках возводят крупный воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест.
Решения о строительстве принимаются с учетом демографической ситуации и потребностей жителей, что позволяет одновременно модернизировать и существующие школы, многие из которых имеют богатую историю.
В регионе также реализуется творческий проект "Моя школа, моя история", в рамках которого художественно оформляют интерьеры школ, отражая важные события. Особое внимание уделяется технологическому присоединению объектов и подготовке школ к размещению избирательных участков. Губернатор поручил выполнить все необходимые работы в кратчайшие сроки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала