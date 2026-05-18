В МО введут 54 образовательных объекта почти на 31 тысячу мест

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Московской области активно готовят образовательные учреждения к новому учебному году: строят школы, проводят капитальный ремонт и благоустраивают территории. О ходе работ рассказал губернатор МО Андрей Воробьев, его слова привел 360.ru

В регионе по национальному проекту "Молодежь и дети" продолжается капитальный ремонт 48 школ в 26 округах. Больше всего таких учреждений в Серпухове, Орехово-Зуеве, Пушкине и Щелкове – по четыре в каждом. Губернатор подчеркнул, что к 1 сентября все работы должны быть завершены, чтобы школы были полностью готовы к приему учеников – с полным оснащением и благоустройством прилегающих территорий.

Уже на следующей неделе для выпускников прозвенят последние звонки, после чего регион сосредоточится на финальном этапе подготовки образовательных учреждений.

"Кроме строительства или ремонта, еще и оснащение. Значит, что школа должна быть готова с точки зрения прилегающей территории, благоустройства", – подчеркнул Андрей Воробьев.

В рамках государственной программы в Подмосковье строят 6 новых школ общей вместимостью 5,6 тысячи учеников. 1 сентября откроются учебные заведения в Солнечногорске, Бронницах, Подольске, Люберцах, Лосино-Петровском и Котельниках. В Котельниках возводят крупный воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест.

Решения о строительстве принимаются с учетом демографической ситуации и потребностей жителей, что позволяет одновременно модернизировать и существующие школы, многие из которых имеют богатую историю.