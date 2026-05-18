Опрос показал, что американцы думают о поддержке Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По результатам опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, 57% американцев выступили против оказания помощи Израилю.
- 37% американцев больше симпатизируют палестинцам в контексте палестино-израильского конфликта.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Большинство американцев выступают против оказания экономической и военной поддержки Израилю, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.
По результатам опроса, 57% американцев выступили против оказания помощи Израилю. О своей поддержке заявили 37% респондентов.
При этом, согласно опросу, в контексте палестино-израильского конфликта 37% американцев больше симпатизируют палестинцам, а 35% - израильтянам.
Опрос проводился с 11 по 15 мая среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,8 процентных пункта.