Опрос показал, что американцы думают о поддержке Израиля

14:58 18.05.2026
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Большинство американцев выступают против оказания экономической и военной поддержки Израилю, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.
По результатам опроса, 57% американцев выступили против оказания помощи Израилю. О своей поддержке заявили 37% респондентов.
При этом, согласно опросу, в контексте палестино-израильского конфликта 37% американцев больше симпатизируют палестинцам, а 35% - израильтянам.
Опрос проводился с 11 по 15 мая среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,8 процентных пункта.
