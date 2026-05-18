Портрет Георгия Михайловича Романова и портрет его супруги Марии Георгиевны в Международном музее нумизматики в Москве

Портрет Георгия Михайловича Романова и портрет его супруги Марии Георгиевны в Международном музее нумизматики в Москве

В Москве открылся II Российский конгресс по нумизматике

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве 18–19 мая 2026 года проходит II Российский конгресс по нумизматике.

Организатором конгресса выступает Музей Международного нумизматического клуба при участии ИКОМ России, Государственного исторического музея, Института археологии РАН, Национального монетного союза и онлайн-базы данных по восточной нумизматике ZENO.RU.

Эксперты обсудят научные и практические проблемы, современные тенденции в изучении и сохранении нумизматического наследия и направления развития отрасли на ближайшее будущее.

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Москве открылся II Российский конгресс по нумизматике.

Мероприятие – ключевая площадка для диалога ведущих специалистов и экспертов по истории денежного обращения и монетного рынка, музейного дела и экспозиционного дизайна.

© Фото : Пресс-служба Музея Международного нумизматического клуба Российский конгресс по нумизматике © Фото : Пресс-служба Музея Международного нумизматического клуба Российский конгресс по нумизматике

Организатором конгресса выступает Музей Международного нумизматического клуба при участии ИКОМ России, Государственного исторического музея, Института археологии РАН, Национального монетного союза и онлайн-базы данных по восточной нумизматике ZENO.RU.

В работе форума принимают участие более 100 авторитетных спикеров из России и 13 стран: Белоруссии, Китая, Сербии, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Бельгии, Египта, Турции, Германии, Ирана, Австралии, а также Приднестровья.

Среди спикеров конгресса – зампред Банка России Сергей Белов, исполнительный директор российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ) Ольга Чистанова, декан факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Феликс Ажимов, археолог, специалист в области нумизматики и сфрагистики Древней Руси, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.

Эксперты обсудят научные и практические проблемы, современные тенденции в изучении и сохранении нумизматического наследия и направления развития отрасли на ближайшее будущее.

© Фото : Пресс-служба Музея Международного нумизматического клуба Российский конгресс по нумизматике © Фото : Пресс-служба Музея Международного нумизматического клуба Российский конгресс по нумизматике

Среди секций конгресса: "Русская средневековая нумизматика", "Русская нумизматика Нового времени", "Нумизматика: от Античности до наших дней", "Нумизматика Восточной и Юго-Восточной Азии", "Естественно-научные методы исследований в нумизматике", "История формирования нумизматических коллекций".