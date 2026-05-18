В Москве открылся II Российский конгресс по нумизматике - РИА Новости, 18.05.2026
13:20 18.05.2026 (обновлено: 13:21 18.05.2026)
В Москве открылся II Российский конгресс по нумизматике

Более 100 авторитетных спикеров участвуют в Российском конгрессе по нумизматике

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПортрет Георгия Михайловича Романова и портрет его супруги Марии Георгиевны в Международном музее нумизматики в Москве
Портрет Георгия Михайловича Романова и портрет его супруги Марии Георгиевны в Международном музее нумизматики в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве 18–19 мая 2026 года проходит II Российский конгресс по нумизматике.
  • Организатором конгресса выступает Музей Международного нумизматического клуба при участии ИКОМ России, Государственного исторического музея, Института археологии РАН, Национального монетного союза и онлайн-базы данных по восточной нумизматике ZENO.RU.
  • Эксперты обсудят научные и практические проблемы, современные тенденции в изучении и сохранении нумизматического наследия и направления развития отрасли на ближайшее будущее.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Москве открылся II Российский конгресс по нумизматике.
Мероприятие – ключевая площадка для диалога ведущих специалистов и экспертов по истории денежного обращения и монетного рынка, музейного дела и экспозиционного дизайна.
© Фото : Пресс-служба Музея Международного нумизматического клубаРоссийский конгресс по нумизматике
В работе форума принимают участие более 100 авторитетных спикеров из России и 13 стран: Белоруссии, Китая, Сербии, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Бельгии, Египта, Турции, Германии, Ирана, Австралии, а также Приднестровья.
Среди спикеров конгресса – зампред Банка России Сергей Белов, исполнительный директор российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ) Ольга Чистанова, декан факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Феликс Ажимов, археолог, специалист в области нумизматики и сфрагистики Древней Руси, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.
Среди секций конгресса: "Русская средневековая нумизматика", "Русская нумизматика Нового времени", "Нумизматика: от Античности до наших дней", "Нумизматика Восточной и Юго-Восточной Азии", "Естественно-научные методы исследований в нумизматике", "История формирования нумизматических коллекций".
Запланированы дискуссии по теме экспозиционного дизайна и современных подходов к музеефикации нумизматических коллекций, обмен опытом преподавания и интеграции курсов по нумизматике в образовательные программы университетов. Вопросы развития монетного рынка участники конгресса обсудят на круглом столе "Перспективы развития монетного рынка в России".
