В США самая загруженная пригородная ж/д дорога "встала" из-за забастовки

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая – РИА Новости. Железнодорожная компания Long Island Rail Road (LIRR), связывающая Нью-Йорк с Лонг-Айлендом, сообщила о приостановке движения поездов из-за забастовки.
Long Island Rail Road - самая загруженная пригородная железная дорога в Северной Америке. В компании ожидают, что забастовка затронет около 300 тысяч пассажиров компании.
"Сообщение Long Island Rail Road остается приостановленным по всей системе из-за забастовки. По возможности работайте из дома, но если вам необходимо ехать, закладывайте много времени", – сообщается на сайте компании.
Власти штата запустили автобусы взамен отмененных поездов.
"Эта забастовка наносит ущерб как пассажирам, которые полагаются на LIRR, так и работникам, которые обеспечивают ее работу", – констатировала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в соцсети Х.
Коалиция профсоюзов, представляющих работников LIRR, заявляет, что добивается улучшения оплаты и условий труда.
