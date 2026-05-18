Рейтинг@Mail.ru
В США самая загруженная пригородная ж/д дорога "встала" из-за забастовки - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 18.05.2026 (обновлено: 18:26 18.05.2026)
В США самая загруженная пригородная ж/д дорога "встала" из-за забастовки

Long Island Rail Road в США приостановила движение поездов

© REUTERS / Angelina KatsanisРаботники профсоюза Long Island Rail Road во время забастовки у Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке. 18 мая 2026
Работники профсоюза Long Island Rail Road во время забастовки у Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке. 18 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© REUTERS / Angelina Katsanis
Работники профсоюза Long Island Rail Road во время забастовки у Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке. 18 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение поездов на самой загруженной пригородной железной дороге в Северной Америке, Long Island Rail Road, приостановлено из-за забастовки.
  • Забастовка затронет около 300 тысяч пассажиров компании.
  • Власти штата запустили автобусы взамен отмененных поездов.
НЬЮ-ЙОРК, 18 мая – РИА Новости. Железнодорожная компания Long Island Rail Road (LIRR), связывающая Нью-Йорк с Лонг-Айлендом, сообщила о приостановке движения поездов из-за забастовки.
Long Island Rail Road - самая загруженная пригородная железная дорога в Северной Америке. В компании ожидают, что забастовка затронет около 300 тысяч пассажиров компании.
"Сообщение Long Island Rail Road остается приостановленным по всей системе из-за забастовки. По возможности работайте из дома, но если вам необходимо ехать, закладывайте много времени", – сообщается на сайте компании.
Власти штата запустили автобусы взамен отмененных поездов.
"Эта забастовка наносит ущерб как пассажирам, которые полагаются на LIRR, так и работникам, которые обеспечивают ее работу", – констатировала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в соцсети Х.
Коалиция профсоюзов, представляющих работников LIRR, заявляет, что добивается улучшения оплаты и условий труда.
Объявление об изменении расписания поездов метрополитена в связи с забастовкой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Забастовка работников метро парализовала Лондон
21 апреля, 14:38
 
В миреНью-Йорк (город)Северная Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала